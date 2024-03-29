الروبل يخالف التوقعات

رجّح الخبراء انخفاض سعر صرف العملة الروسية في النصف الثاني في مارس الجاري، فيما حافظ الروبل على استقراره خلافا للتوقعات.

ويتم تداول الدولار في بورصة موسكو في الوقت الراهن في نطاق 96 روبلا واليورو عند 100 روبلا، واليوان الصيني عند 12.6 روبل.

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ومن العوامل التي تدعم العملة الروسية، أشار خبراء إلى تحسن الميزان التجاري، أي تراجع الاستيراد ما يخفف الطلب على العملة الروسية، والفترة الضريبية.

كذلك لفتوا إلى أن أسعار النفط المرتفعة تدعم العملة، حيث يجري تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 87 دولارا للبرميل.

المصدر: RT