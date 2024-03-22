المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي 16% سنويا، وتماشى القرار مع توقعات الخبراء والمحللين.

وجاء في بين صدر عن المنظم الروسي عقب اجتماع مجلس إدارته: "في 22 مارس 2024، قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% سنويا".

وبذلك يكون المنظم الروسي قد قرر عدم تعديل سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع الثاني على التوالي. ومنذ يوليو الماضي بدأ المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم.

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وزاد سعر الفائدة نقطة مئوية واحدة (1%) فقط، لكن بعد شهر رفع المركزي في اجتماع طارئ سعر الفائدة بشكل حاد بواقع 3.5% في ظل انخفاض سعر صرف الروبل.

وفي الخريف الماضي رفع المركزي سعر الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية، وفي ديسمبر 2023، رفعها بواقع 1% إلى 16%.

المصدر: RT