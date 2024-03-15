ارتفاع بورصة موسكو والروبل الروسي

صعد مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الجمعة، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي MOEX فوق مستوى 3300 نقطة.

وبحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.22% إلى 3304.27 نقطة. في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.29% إلى 1136.28 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

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ويتم تداول مؤشر البورصة الرئيسي MOEX فوق مستوى 3300 نقطة وهو أعلى مستوى في عامين، وكان المؤشر قد صعد لهذا المستوى القياسي قبل عدة أيام في ظل إقبال المستثمرين الأفراد على شراء أسهم الشركات الروسية.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بنحو طفيف بواقع 10 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.62 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 10 كوبيكات إلى 99.70 روبل.

المصدر: RT