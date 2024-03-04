بورصة موسكو عند أعلى مستوى في عامين.. "السيناريو الإيراني" يتحقق

سجلت بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الاثنين، أعلى مستوى في عامين، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي MOEX فوق مستوى 3287.4 نقطة.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة MOEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.74% إلى 3290.68 نقطة، وهو أعلى مستوى في نحو عامين.

فيما صعد مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.16% إلى 1135.60 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

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وتشهد بورصة موسكو نموا خلال العام الماضي بفضل المستثمر المحلي ولاسيما بعد انسحاب المستثمر الغربي في ظل العقوبات الغربية.

وفي وقت سابق رجح النائب الأول لرئيس المركزي الروسي فلاديمير تشيستيوخين حدوث "السيناريو الإيراني" في سوق الأوراق المالية الروسية، والذي يتمحور حول حدوث نمو سريع بفضل استثمارات السكان المحليين.

وأشار فيداخين إلى أن مؤشر البورصة الإيرانية من 2019 إلى 2020 نما بواقع ست مرات بسبب أن السيولة الحرة للسكان انتقلت إلى البورصة المحلية.

المصدر: RT + برايم