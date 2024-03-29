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كيف أنهت أسواق النفط تداولات مارس 2024؟

مال وأعمال

كيف أنهت أسواق النفط تداولات مارس 2024؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط بنحو ملحوظ في آخر جلسات شهر مارس أمس الخميس، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم.

وعند التسوية أمس الخميس، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.24% وأنهت التداولات عند 83.17 دولار للبرميل، وحققت العقود بذلك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7.4%.

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في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.85% إلى 87 دولارا للبرميل، وحققت العقود خلال مارس الجاري مكاسب بنسبة 7.15%.

وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل اجتماع مجموعة "أوبك+"، التي تنفذ تخفيضات في إنتاج الخام لبث الاستقرار في سوق النفط العالمية.

ومعظم الأسواق ستكون مغلقة اليوم الجمعة (29 مارس 2024) بمناسبة عطلة "الجمعة العظيمة"، ومن المقرر استئناف التداولات يوم الاثنين المقبل (1 أبريل 2024). 

المصدر: RT + بلومبرغ

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