بيسكوف يكشف المؤشرات الاقتصادية التي يوليها بوتين اهتماما خاصا

كشف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن أهم المؤشرات الاقتصادية التي يركز عليها الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه يراقب بالدرجة الأولى معدل نمو الأجور الحقيقي، ودخل المواطنين.

وجاء تصريح بيسكوف في تعليق على تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" عن ثروة أغنى أغنياء روسيا.

وقال بيسكوف، إن "نمو الاقتصاد الروسي أمر مهم بالنسبة لنا، وهو يأخذ منحا إيجابيا ويتطور بوتيرة أفضل من التوقعات، كذلك مهم بالنسبة لنا وللرئيس الروسي معدل نمو الأجور الحقيقي ودخل المواطن، الذي صعد بواقع أكثر من 7%".

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كما لفت بيسكوف إلى أهمية تطور قطاع الأعمال لأنه بشكل مباشر يشير إلى نمو اقتصاد البلاد، وقال إن روسيا تشهد زيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تطوير الشركات الكبيرة.

وفي وقت سابق، نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا أفادت فيه بأن ثروات أغنى الأثرياء في روسيا زادت بواقع 7.953 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

المصدر: برايم