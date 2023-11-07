الميزانية الروسية.. ارتفاع الإيرادات غير النفطية

أشارت وزارة المالية الروسية في تقرير نشرته اليوم إلى أن ديناميكية نفقات الميزانية كانت عند مستوى عادي في الأشهر العشرة الماضية، وأن الإيرادات غير النفطية وغير الغازية شهدت ارتفاعا.

وبحسب تقديرات أولية، ارتفعت الإيرادات غير النفطية وغير الغازية من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنسبة 28.7% إلى 15.896 تريليون روبل (حوالي 172 مليار دولار)، بينما انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 26.3% إلى 7.21 تريليون روبل.

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كذلك أفادت الوزارة، بأن الميزانية الروسية في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي سجلت عجزا بنسبة 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقالت الوزارة إن ديناميكية نفقات الميزانية عند مستوى طبيعي، وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية، ارتفعت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 11.7%، لتصل إلى 24.341 تريليون روبل.

(الدولار = 92.30 روبل بتاريخ 07 نوفمبر 2023)

المصدر: برايم + نوفوستي