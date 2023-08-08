 
مباشر

المالية الروسية تصدر تقريرها عن أداء الميزانية في النصف الأول من 2023

مال وأعمال

المالية الروسية تصدر تقريرها عن أداء الميزانية في النصف الأول من 2023
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtrv

أفادت وزارة المالية الروسية بأن عجز ميزانية البلاد بلغ في الفترة من يناير إلى يوليو 2023 مستوى 1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

إقرأ المزيد
وزير المالية الروسي: روسيا تمتلك الموراد المالية الكافية لميزانية 2023
وزير المالية الروسي: روسيا تمتلك الموراد المالية الكافية لميزانية 2023

وبحسب بيانات وزارة المالية الروسية، بلغ عجز الميزانية في النصف الأول من 2023 من الناحية المالية 2.817 تريليون روبل.

وأشارت الوزارة إلى أن ديناميكية النفقات وصلت إلى مستوى طبيعي، حيث نمت في الفترة المذكورة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 17.341 تريليون روبل.

وفي وقت سابق، صرح وزير المالي الروسي، أنطون سيلوانوف، بأن عجز الميزانية قد يصل بحلول نهاية العام إلى ما بين 2% و2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد وزير المالية أن روسيا تمتلك الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الميزانية الإضافية للعام الجاري، مؤكدا أن عجز الميزانية سيتراجع في السنوات المقبلة.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا