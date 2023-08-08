المالية الروسية تصدر تقريرها عن أداء الميزانية في النصف الأول من 2023

أفادت وزارة المالية الروسية بأن عجز ميزانية البلاد بلغ في الفترة من يناير إلى يوليو 2023 مستوى 1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

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وبحسب بيانات وزارة المالية الروسية، بلغ عجز الميزانية في النصف الأول من 2023 من الناحية المالية 2.817 تريليون روبل.

وأشارت الوزارة إلى أن ديناميكية النفقات وصلت إلى مستوى طبيعي، حيث نمت في الفترة المذكورة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 17.341 تريليون روبل.

وفي وقت سابق، صرح وزير المالي الروسي، أنطون سيلوانوف، بأن عجز الميزانية قد يصل بحلول نهاية العام إلى ما بين 2% و2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد وزير المالية أن روسيا تمتلك الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الميزانية الإضافية للعام الجاري، مؤكدا أن عجز الميزانية سيتراجع في السنوات المقبلة.

المصدر: إنترفاكس