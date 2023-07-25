وزير المالية الروسي: روسيا تمتلك الموراد المالية الكافية لميزانية 2023

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا تمتلك الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الميزانية الإضافية والمخطط لها للعام الجاري، كما توقع تراجع عجز الميزانية في المستقبل.

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وأقر وزير المالية الروسي في مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزانية الروسية هذا العام 2023 سيتجاوز المستوى المخطط له، وتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 2% - 2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وعن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العجز، قال سيلوانوف: "في الفترة من يناير إلى فبراير 2023، شهدت الميزانية تنفيذا سريعا ومصروفات كبيرة، وهذا ليس أمرا عاديا لبداية العام".

وأضاف الوزير أنه سيتم تمويل عجز الميزانية من خلال الإقتراض من السوق المحلية، لافتا إلى أن عجز الميزانية الروسية سيتراجع في السنوات القادمة.

وفيما يتعلق بإيرادات الميزانية من مبيعات النفط والغاز، أكد الوزير، أنه من المتوقع أن تتجاوز هذه الإيرادات في عامي 2023 و2024 الخطة بشكل كبير.

وأشار إلى أن إيرادات الطاقة (نفط + غاز) يتوقع أن تبلغ هذا العام قرابة 8 تريليونات روبل استنادا إلى أسعار النفط الحالية، وكشف أن وزارة المالية تدرس المزيد من الإجراءات لتحسين الضرائب.

المصدر: نوفوستي