وزير البترول المصري يدعو لتطبيق انتقال منظم وعادل في الطاقة

دعا وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إلى تطبيق انتقال منظم ومتدرج في قطاع الطاقة (من التقليدية إلى المتجددة)، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار مصالح المستهلكين والمنتجين.

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وقال الوزير المصري، في حديث لـRT على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، إن "مصر استطاعت في الفترة الأخيرة وضع قطاع الطاقة، ولاسيما قطاع البترول، على الأجندة الدولية، حيث تطرح بشكل مستمر مزايدات للبحث والاستكشاف في مناطق مختلفة من البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية والشرقية ومنطقة قناة السويس. وهذه المناطق معروضة لمعظم الشركات لأعمال البحث والاستكشاف".

وأضاف الملا أن "مصر أطلقت منصة رقمية تحتوي على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية لقطاع النفط والقطاعات الجيولوجية في مصر"، لافتا إلى أن الشركات يمكنها المشاركة في المزايدات في مجال الطاقة من خلال هذه المنصة (موقع إلكتروني).

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى أن مصر نجحت في جذب شركات كبيرة على مستوى العالم وجديدة من خلال 12 مزايدة أطلقتها مؤخرا.

وأشار إلى أهمية تطبيق انتقال منظم ومتدرج وعادل في قطاع الطاقة، بحيث لا تفقد الدول المنتجة للنفط والغاز الموارد اللازمة للاستثمار في الطاقة المتجددة وتحقيق إزالة الكربون.

وعن العلاقات بين روسيا ومصر، أشاد الوزير المصري بالعلاقات بين البلدين واصفا إياها بالتاريخية والمتنوعة، لافتا إلى وجود شركات روسية تنشط في مجال الطاقة تعمل في مصر وتشارك في مشاريع مختلفة منها حقل "ظهر"، حيث تشارك "روس نفط" في تطوير الحقل.

كذلك أشار إلى أن شركات روسية مثل "لوك أويل" تشارك في مشاريع نفط وغاز في الصحراء الغربية المصرية، وكذلك فازت شركة "زاروبيج نفط" في استكشاف موارد الطاقة في عدة "بلوكات".

وانعقدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" هذا الأسبوع (2 - 5 أكتوبر 2023) بمشاركة قادة قطاع الطاقة من أجل تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية.

ويأتي الحدث قبل 7 أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ "كوب 28" COP28.

المصدر: RT