ارتفاع الدولار يضغط على أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بسبب صعود الدولار على خلفية ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 88.27 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.62% عن سعر الإغلاق السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 89.98 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.80% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في مؤسسة "آي إن جي غروب" إن "انخفاض أسعار النفط ليس له علاقة تذكر بالعوامل الأساسية في السوق، والمسألة مرتبطة بارتفاع عوائد سندات الخزانة وصعود الدولار الأمريكي".

ورجح الخبير احتمال ارتفاع أسعار الذهب الأسود في الأسواق في ظل محدودية المعروض.

وفي سوق العملات المحلية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.19% إلى 107.11 نقطة.

Bloomberg

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ