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بايدن: سجلنا تراجعا في عجز ميزانية الدولة

مال وأعمال

بايدن: سجلنا تراجعا في عجز ميزانية الدولة
Globallookpress
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يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليط الضوء على إنجازات إدارته في المجال الاقتصادي حيث قال إن تقلص العجز إلى 1.4 تريليون دولار هذا العام هو أكبر انخفاض سنوي في التاريخ الأمريكي.

وكتب بايدن في تغريدة على "تويتر": "تقلص العجز إلى 1.4 تريليون دولار هذا العام، كان هذا أكبر انخفاض سنوي في التاريخ الأمريكي".

وفي الوقت نفسه، انتقد بايدن اقتراح الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، متهما إياهم باعتزام خفض الضرائب، مما سيزيد العجز "بنحو 3 تريليونات دولار".

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق أن عجز الميزانية الأمريكية لهذا العام انخفض إلى النصف إلى 1.375 تريليون دولار مقابل 2.776 تريليون دولار في العام الماضي.
وبحسب تقرير الوزارة، انخفض الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة للعام بنسبة 9 بالمئة إلى 6.272 تريليون دولار، فيما زادت الإيرادات بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي وبلغت 4.896 تريليون دولار.

المصدر: نوفوستي 

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