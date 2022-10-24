انخفاض أسعار النفط بعد بيانات صينية

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف اقتصادية من زيادة معروض النفط بعد بيانات أظهرت تباطأ الطلب على النفط الخام في الصين.

وبحلول الساعة 10:57 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.28% إلى 83.96 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.10% إلى 92.47 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وكشفت بيانات رسمية اليوم أن واردات الصين من النفط الخام بلغت 9.79 مليون برميل يوميا خلال سبتمبر الماضي رغم ارتفاعها عن أغسطس الماضي لكنها أقل بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ