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إستونيا.. مدينة تعلن حالة الطوارئ في ظل نقص الغاز

مال وأعمال

إستونيا.. مدينة تعلن حالة الطوارئ في ظل نقص الغاز
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تقترب مدينة نارفا في إستونيا من إعلان حالة الطوارىء بسبب نقص في مادة الغاز، وذلك بعد أن فشلت شركة الطاقة في استدراج عروض لشراء الغاز.

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وذكرت وكالة "نوفوستي" أن مناقصة من شركة Enefit Power، التي توفر خدمات التدفئة لمدينة نارفا، قد باءت بالفشل بسبب عدم تقديم عروض لتوريد غاز.

ووفقا للشركة فإن تكلفة التدفئة في الشتاء المقبل غير معروفة، وقالت: "لا أحد يعرف حتى الآن" مقدار تكلفة التدفئة هذا الشتاء.

لكن Enefit Power تقدمت بالفعل منذ عدة أشهر بطلب زيادة بنسبة 78% في تكاليف التدفئة في نارفا.

المصدر: نوفوستي

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