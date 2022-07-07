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أسعار الغاز في أوروبا تقفز وتسجل مستوى هو الأول في 4 أشهر

مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تقفز وتسجل مستوى هو الأول في 4 أشهر
Globallookpress
صو رة تعبيرية
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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في بورصة لندن ICE، خلال تعاملات اليوم الخميس، فوق مستوى 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 9 مارس من العام الجاري.

وبحلول الساعة 10:32 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر أغسطس المقبل بنسبة 7% إلى 1930 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، وفي مستهل التعاملات سجلت العقود قراءة عند مستوى 1865 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز. 

وفي غضون شهر ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو الضعف، ففي 7 يونيو الماضي كانت أسعار الغاز عند مستوى 880.8 دولار لكل ألف متر مكعب، ثم قفزت الأسعار بشكل حاد إلى مستوى 1300 دولار، وفي نهاية الشهر الماضي اقترب من علامة 1600 دولار، وفي مطلع يوليو 2022 وصلت الأسعار إلى مستوى 1800 دولار.

وقبل 4 أشهر سجلت أسعار الغاز أعلى مستوياتها التاريخية، إذ بلغت في 7 مارس 2022 مستوى 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب.

المصدر: برايم

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