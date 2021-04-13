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الكاظمي: زيادة أسعار السلع مرتبط بـ"جشع" بعض التجار

مال وأعمال

الكاظمي: زيادة أسعار السلع مرتبط بـ
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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن زيادة أسعار السلع في العراق مرتبط بـ"جشع" بعض التجار.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء إن "متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية من أولوياتنا وعلى جميع الوزراء بذل المزيد من الجهود لتوفير هذه الاحتياجات".

وأضاف: "جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسي، لدينا مساحات نجحنا فيها ومساحات أخرى تحتاج إلى متابعة وعمل متزايد".

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ووجه الكاظمي وزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وأن تبذل أقصى جهودها.

وأشار إلى أن "زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار".

ووجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين.

المصدر: RT

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