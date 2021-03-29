 
مباشر

الكاظمي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية

أخبار العالم العربي

الكاظمي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية
أسواق الشورجة في بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2fy

 وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين، وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق".

إقرأ المزيد
خمس دول عربية تعاني من انهيار قيمة عملتها
خمس دول عربية تعاني من انهيار قيمة عملتها

وأضاف: "كما وجه بدعم وزارتي التجارة والزراعة، للعمل بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحين بأسعار ملائمة".

ويأتي توجيه الكاظمي بحسب البيان، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصنع محليا، ومحاولة "أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجار إرباك الوضع الاجتماعي، واستغلال إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما يحدث سنويا".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا