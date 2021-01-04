ليبيا تستعد لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ للغاز

أعلن منسق الإعلام بشركة "الواحة" للنفط والغاز الليبية علي الفارسي عن قرب إطلاق المرحلة الثانية من حقل الفارغ للغاز بطاقة 250 مليون قدم مكعب يوميا.

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وقال الفارسي إنه "تم التغلب على عطل فني بالمرحلة الأولى تعلق ببرمجة رقمية لوحدات التحكم وعاد العمل بالحقل، وتم تزويد خط الزويتينة حقل 103 وخط محطة السرير بشكل منتظم من غاز المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية تبلغ 70 مليون قدم مكعب يوميا".

وأضاف أن الشركة "تعمل بكل جهد لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ في وقت قريب جدا والتي تنتظرها محطة السرير لدعم تشغيل الوحدات بالكامل ووصول الغاز المنتج إلي ربع مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في المرحلة الثانية".

وأشار إلى أن حقل الفارغ "هو أحد المشاريع الاستراتيجية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط وقد أعيد الإنتاج فيه في نوفمبر 2020 والبدء بتزويد الغاز عن طريق خط يصل حقل الفارغ بمحطة السرير التي تبعد 200 كم".

وتابع: "مشروع حقل الفارغ هو من أكبر مشاريع الغاز على مستوى قطاع النفط وداعم للاقتصاد، والعاملين بحقلي جالو والفارغ بذلوا جهود استثنائية بعد رفع حالة القوة القاهرة من الوطنية للنفط، وتمكنوا في غضون أيام من أعادة تشغيل معمل الغاز بالمرحلة الأولي وتزويد محطة كهرباء السرير باحتياجاتها من الغاز".

المصدر: نوفا