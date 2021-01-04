مراسلنا: استنفار بين قوات "الوفاق" وعناصر الجيش جنوب ليبيا

أفاد مراسلنا في ليبيا بأن استنفارا حصل بين مجموعتين تابعتين لحكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في مدينة سبها جنوب ليبيا، من دون اندلاع اشتباكات مباشرة بين الطرفين.

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في المقابل، أفادت وكالة "نوفا" بأن مدينة سبها شهدت اشتباكا مسلحا بين المجموعتين، ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن الاشتباك وقع بسبب خلاف بين القوتين حول وجود ازدحام مروري أمام مقر القوة التابعة للجيش تسببت به القوة التابعة لحكومة الوفاق، وذكرت المصادر أن الاشتباك الذي استمر لوقت قصير لم يسفر عن وقوع إصابات.



وانتهى الاشتباك عقب سيطرة الكتيبة التابعة للجيش على مقر خلف الهلال الأحمر بمدينة سبها كانت تسيطر عليه المجموعة التابعة للوفاق.



ويسيطر "الجيش الوطني الليبي" على أغلب مناطق جنوب غربي ليبيا، إلا أن بعض المجموعات القبلية المسلحة لا زالت تدين بالولاء لحكومة الوفاق في طرابلس.

المصدر: RT+ نوفا