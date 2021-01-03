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ليبيا.. الإعلان عن تأسيس اللجنة الاستشارية

أخبار العالم العربي

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أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت وليامز في بيان إن البعثة الأممية قررت زيادة عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لتصبح ثمانية عشر عضوا لضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق، ومشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية. وأوضحت أن ولاية اللجنة الاستشارية ستكون محددة زمنيا بشكل صارم، ومهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

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