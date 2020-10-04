شركات يابانية تطلب من واشنطن السماح بتوريد مكونات هواوي الصينية

طلبت الشركتان اليابانيتان Sony وKioxia، الإذن من الولايات المتحدة لاستئناف توريد المكونات من شركة Huawei Technologies الصينية.

وأفاد موقع Nikkei، بأن هاتين الشركتين انضمتا، بهذا الطلب إلى شركتي Samsung Electronics وSK Hynix من كوريا الجنوبية، والسبب أنه بدون الموافقة الأمريكية، تخاطر كل هذه الشركات بالتعرض للعقوبات وتحمل الخسائر.

وأشار الموقع، إلى أنه حتى يوم 3 أكتوبر، لم يتم استلام أي موافقة من الإدارة الأمريكية.

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نهاية أبريل، أن جميع المعلومات المتعلقة بشبكات 5G التي تتلقاها أو ترسلها الوكالات الدبلوماسية الأمريكية ستُرسل الآن فقط عبر "قنوات 5G النظيفة" باستخدام معدات "موثوقة"، والتي لا تشمل معدات شركتي Huawei و ZTE الصينيتين.

وفي مايو الماضي، أضافت الولايات المتحدة، الشركة الصينية Huawei إلى القائمة السوداء. وتتهم واشنطن، شركة Huawei بالتعاون مع المخابرات الصينية والتجسس على العملاء بفضل تقنية 5G. وتنفي الشركة بدورها هذه المزاعم وتؤكد أنها تعمل بشكل مستقل.

المصدر: radiosputnik