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إيران تطلب قرضا إضافيا من روسيا

مال وأعمال

إيران تطلب قرضا إضافيا من روسيا
RT
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أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن إيران طلبت من موسكو، قرضا آخر قيمته 2 مليار دولار لتحقيق عدد من المشاريع والمشتريات، ليرفع ذلك مجموع القروض المطلوبة إلى 5 مليارات دولار.

وقال نوفاك: "لقد طلبوا حقا قروضا لعدد من المشاريع الحكومية. تدرس وزارة المالية (الروسية) هذه المسألة. تشمل المشاريع (الإيرانية) إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات الطاقة الكهرومائية والسكك الحديدية وشراء عربات المترو. (المبلغ المطلوب للقرض الجديد) حوالي 2 مليار دولار".

ووفقا له، "مع الأخذ في الاعتبار القرارات السابقة بشأن منح القروض لإيران، يمكن أن يصل المبلغ الإجمالي للقروض حوالي 5 مليارات دولار".

المصدر: تاس

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