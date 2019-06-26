الرياض وسيئول توقعان عقودا مليارية على هامش زيارة بن سلمان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1hc
اتفقت السعودية وكوريا الجنوبية اليوم، على تعزيز تعاونهما في الصناعات الجديدة وطاقة الهيدروجين، ووقعتا عقودا مليارية على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسيئول.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، أن البلدين وقعا على 10 مذكرات تفاهم وعقود بقيمة 8.3 مليار دولار، فضلا عن استثمار شركة "أرامكو" السعودية بـ4.3 مليار دولار في شركة "إس إويل" لبناء مصنع للبتروكيميائيات في كوريا الجنوبية.
المصدر: "يونهاب"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)