وصفت وكالة "يونهاب" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ "أمير البترول" في إشارة إلى المكانة البارزة التي تحتلها السعودية في سوق النفط العالمية.

وفسرت الوكالة الكورية الجنوبية سبب إطلاقها هذا اللقب لولي العهد السعودي، كون الأمير محمد بن سلمان يترأس شركة "أرامكو" السعودية العملاقة.

يونهاب

وهذه ليست المرة الأولى التي تمنح فيها وسائل إعلام كوريا الجنوبية ولي العهد السعودي ألقابا، ففي وقت سابق وصفته صحيفة "بلس نيوز" بـ "سيد كل شيء".

وتأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية كون السعودية تعتبر أكبر مورد للنفط الخام لكوريا الجنوبية، كذلك تعد المملكة أكبر شريك تجاري واقتصادي لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط.

وعقد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بسيئول، محادثات ثنائية مع الأمير محمد بن سلمان، عبر خلالها مون عن أمله في رفع العلاقة القائمة بين البلدين الى درجة أعلى.

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كما بحثا سبل تعزيز التعاون في الصناعات المستقبلية مثل الطاقة النووية والصناعات الصديقة للبيئة والسيارات، والتعاون مجالات كالدفاع والصناعة العسكرية والملكية الفكرية.

وأشرف الزعيمان على مراسم توقيع 10 مذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة 8.3 مليار دولار، إضافة لاتفاقية وقعتها "أرامكو" تقوم بموجبها استثمار 4.3 مليار دولار في شركة "إس أويل" لبناء مصنع للبتروكيميائيات.

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الكورية أمس على رأس وفد يضم 300 مسؤولا ورجل أعمال، وحظى ولي العهد السعودي باستقبال مهيب لدى وصوله إلى هذه الدولة الآسيوية.

وتعتبر زيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية الأولى من نوعها لولي عهد سعودي منذ 21 عاما من زيارة ولي العهد عبدالله آل سعود عام 1998.

المصدر: "يونهاب"