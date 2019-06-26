وكالة كورية جنوبية: رئيسنا عقد مفاوضات مع "أمير البترول"
وصفت وكالة "يونهاب" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ "أمير البترول" في إشارة إلى المكانة البارزة التي تحتلها السعودية في سوق النفط العالمية.
وفسرت الوكالة الكورية الجنوبية سبب إطلاقها هذا اللقب لولي العهد السعودي، كون الأمير محمد بن سلمان يترأس شركة "أرامكو" السعودية العملاقة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تمنح فيها وسائل إعلام كوريا الجنوبية ولي العهد السعودي ألقابا، ففي وقت سابق وصفته صحيفة "بلس نيوز" بـ "سيد كل شيء".
وتأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية كون السعودية تعتبر أكبر مورد للنفط الخام لكوريا الجنوبية، كذلك تعد المملكة أكبر شريك تجاري واقتصادي لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط.
وعقد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بسيئول، محادثات ثنائية مع الأمير محمد بن سلمان، عبر خلالها مون عن أمله في رفع العلاقة القائمة بين البلدين الى درجة أعلى.
كما بحثا سبل تعزيز التعاون في الصناعات المستقبلية مثل الطاقة النووية والصناعات الصديقة للبيئة والسيارات، والتعاون مجالات كالدفاع والصناعة العسكرية والملكية الفكرية.
وأشرف الزعيمان على مراسم توقيع 10 مذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة 8.3 مليار دولار، إضافة لاتفاقية وقعتها "أرامكو" تقوم بموجبها استثمار 4.3 مليار دولار في شركة "إس أويل" لبناء مصنع للبتروكيميائيات.
ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الكورية أمس على رأس وفد يضم 300 مسؤولا ورجل أعمال، وحظى ولي العهد السعودي باستقبال مهيب لدى وصوله إلى هذه الدولة الآسيوية.
شاهد الاستقبال الحافل لـ "#ولي_العهد" في القصر الرئاسي الأزرق.#محمد_بن_سلمان_في_كورياhttps://t.co/XxJDwOcEGVpic.twitter.com/YeWk8hgKMO— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 26, 2019
وتعتبر زيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية الأولى من نوعها لولي عهد سعودي منذ 21 عاما من زيارة ولي العهد عبدالله آل سعود عام 1998.
المصدر: "يونهاب"