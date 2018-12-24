مصرع 7 أشخاص بتفجير في أفغانستان

قتل سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة تحت سيارة في منطقة داه- ياك في ولاية غازني وسط أفغانستان.

وقالت وكالة Pajhwok في تغريدة نشرتها على صفحتها في تويتر، إن 7 مدنيين قتلوا في تفجير لغم بولاية غازني على جانب الطريق، استهدف سيارتهم.

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ولم تعلن بعد أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن وكالة Pajhwok نقلت عن مسؤولين محليين أن حركة طالبان الإرهابية تقف وراء الهجوم.

7 civilians killed in Ghazni roadside bombing: By Saifullah Maftoon on 24 December 2018 GHAZNI CITY (Pajhwok): Seven civilians have been killed in a landmine blast that ripped through their vehicle in Deh Yak district of southern Ghazni province, an… https://t.co/hNzYCdpAbgpic.twitter.com/qzPqgA89rD — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨

وعلى مدى عدة سنوات، تشن الجماعات الإرهابية وخاصة طالبان وداعش هجماتها ضد مواقع الجيش والشرطة وتستهدف المؤسسات الرسمية والاجتماعية في أفغانستان، ما ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.

المصدر: وكالات