مجلس الأمن الروسي: أكثر من 20 تنظيما إرهابيا ينشط في أفغانستان

قال مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، إن السلطات الأفغانية خسرت السيطرة على أكثر من نصف أراضي البلاد، مؤكدا أن أكثر من 20 تنظيما إرهابيا ينشط في هذه الدولة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن فينيديكتوف قوله إن "الوضع في الدولة يتدهور، السلطات لم تعد تسيطر على أكثر من نصف أراضي البلاد، وتتزايد الخلافات بين المجموعات العرقية، في ضوء ذلك يتعزز الإرهاب، اليوم ينشط في أفغانستان، بما في ذلك بالقرب من حدود رابطة الدول المستقلة، أكثر من 20 تنظيما إرهابيا"​​​.

وقد تعرضت القوات الأفغانية إلى انتكاسات كثيرة في عدد من الولايات، في المواجهات مع قوات طالبان، التي وسعت نفوذها وباتت تشن هجمات منسقة على مراكز للقوات الحكومية منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: سبوتنيك