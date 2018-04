وفاة المسيقي السويدي العالمي DJ Avicii في مسقط

عثر على الموسيقي والمنتج السويدي الشهير، تيم بيرغلينغ، المعروف عالميا باسم "دي جي آفيتشي" ميتا داخل منزله في عاصمة سلطنة عمان، مسقط، اليوم الجمعة.

وقال وكيل أعمال الموسيقي البالغ 28 عاما من العمر إنه توفي بعد إصابته بمرض التهاب البنكرياس اليوم خلال عمله على أحد مشاريعه الجديدة.

وولد آفيتشي في العام 1989 وبدأ مساره المهني في العام 2006. واشتهر بفضل سينغلز "My Feelings for You" و"Seek Bromance" و"Blessed" و"Levels".

وفي العام 2013، أدرجته مجلة "فوربس" على قائمة موسيقيي دي جي العشرة الأكثر دخلا في العالم، حينما بلغ دخله السنوي 20 مليون دولار.

ورشح الفنان السويدي مرتين لجائزة Grammy الموسيقية لأفضل موسيقي الرقص.

وأعلن آفيتشي عام 2016 أنه يتوقف عن تقديم عروض موسيقية في إطار الحفلات والرحلات بسبب المشاكل الصحية، متعهدا لجمهوره بمواصلة مشواره الموسيقي.

AP

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا