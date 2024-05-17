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بيسكوف: إجراءات حماية بوتين بعد محاولة اغتيال فيتسو تظل عند المستوى المعتاد

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بيسكوف: إجراءات حماية بوتين بعد محاولة اغتيال فيتسو تظل عند المستوى المعتاد
Globallookpress Kremlin Pool
متحدث الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن إجراءات حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو تظل عند المستوى المعتاد.

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جاء ذلك في تعليق لبيسكوف على قناة "شوت" على تطبيق "تليغرام"، ردا على سؤال بشأن احتمال اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الزعيم الروسي، حيث قال بيسكوف: "كلا، ستظل إجراءات الحماية عند المستوى المعتاد".

وقد تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو لمحاولة اغتيال بإطلاق نار عليه. ووقع إطلاق النار بعد اجتماع للحكومة في مدينة هاندلوفا بوسط سلوفاكيا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسلح المشتبه به كان من بين حشد صغير من الناس ينتظرون لاستقبال رئيس الوزراء في الشارع خارج المركز الثقافي حيث انعقد الاجتماع.

وأكد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إشتوك وجود دوافع سياسية وراء الهجوم. وقد اعتقل المهاجم في مكان الحادث فور الهجوم، وتم الكشف عن هويته، وتبين أنه الكاتب يوراي تسينتولا (71 عاما)، أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد. ونأت قوى المعارضة بنفسها رسميا عن مرتكب الجريمة.

المصدر: تاس

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