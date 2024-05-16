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ستولتنبرغ: محاولة اغتيال فيتسو انتهاك لجميع قيم الديمقراطية

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ستولتنبرغ: محاولة اغتيال فيتسو انتهاك لجميع قيم الديمقراطية
Globallookpress Bernd von Jutrczenkadpa
الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ (صورة أرشيفية)
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قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو هي انتهاك لجميع قيم الديمقراطية وهي أمر غير مقبول على الإطلاق.

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جاء ذلك خلال كلمة ستولتنبرغ في افتتاح اجتماع رؤساء الأركان العامة لحلف "الناتو"، حيث قال: "اسمحوا لي أن أعرب عن تضامني مع سلوفاكيا بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيتسو. لقد عملت معه لمدة 20 عاما تقريبا. لقد صدمنا وفزعنا من محاولة الاغتيال هذه، التي تنتهك أي قيم للديمقراطية. قد لا نتفق، وقد يكون لدينا آراء مختلفة، لكن أعمال العنف هذه غير مقبولة على الإطلاق".

المصدر: تاس

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