وزير الزراعة المصري يبحث برفقة سفير بيلاروس لدى القاهرة ملفات التعاون الزراعي بين البلدين

بحث وزير الزراعة المصري مرزوق القصير اليوم السبت ملفات التعاون الزراعي بين مصر وبيلاروس، خلال استقباله السفير البيلاروسي لدى القاهرة سيرغي تيرينتييف.

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هذا واستقبل القصير اليوم بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية تيرينتييف لبحث أوجه التعاون الزراعي بين البلدين.

وأكد القصير في بداية الاجتماع على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين والتي شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب عن تطلعه إلى زيادة حجم التعاون الزراعي بين البلدين حتى يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل البحوث التطبيقية والتقاوي والبذور والخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات والصادرات الزراعية ونقل الخبرات ومنتجات الالبان وكذلك توطين تكنولوجيا صناعة الأعلاف في مصر.

وأشار إلى أن هناك لجنة فنية مشتركة بين البلدين لبحث وتنظيم جميع المواضيع السابق ذكرها، ووجه بسرعة العمل على اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها.

ومن جانبه أكد السفير البيلاروسي أهمية طرح وزير الزراعة زيادة التعاون بين البلدين حتى ترتقي إلى مستوى طموحات الجانبين، فضلا عن تعميق العلاقات الوطيدة أصلا بين القيادتين السياسيتين في مصر وبيلاروس.

وأضاف أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل كذلك الميكنة والهندسة الزراعية والصوامع والتجفيف، مؤكدا أنه سيتم العمل معا من قبل وزارة الزراعة واللجنة الفنية الثنائية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع وتسهيل إجراءات تعاون الجانبين.

وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم