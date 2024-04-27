"واشنطن بوست": الولايات المتحدة تسير نحو السقوط ومن غير المرجح أن تتعافى

كشفت تقارير صادرة عن مؤسسات بحثية أن الولايات المتحدة تواجه فترة من التراجع من غير المرجح أن تتعافى منه بسبب الافتقار إلى فهم مشترك للمشكلة وسبل حلها.

وقال الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، ديفيد إغناتيوس، استنادا إلى تقرير جديد صادر عن مؤسسة "راند" البحثية، إن "الولايات المتحدة ربما تقترب من انحدار لم يتعافَ منه سوى القليل من القوى العظمى"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ليس لديها حتى الآن فهم مشترك للمشكلة وكيفية حلها".

وأشار الكاتب إلى أن القدرة التنافسية للولايات المتحدة مهددة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما أوضح إغناتيوس أن الولايات تمر بفترة تراجع، ولم تعد تحظى بالاحترام كقوة من جانب العشرات من البلدان النامية، في ظل المنافسة من جانب الصين.

وقال إن عدد من المشاكل الأخرى يمكن ملاحظتها اليوم مثل تباطؤ نمو الإنتاجية، و"التوتر العسكري المفرط" والاستقطابات في النظام السياسي في الولايات المتحدة.

وأشار الكاتب إلى أنه إذا لم يتمكن الأمريكيون من العثور على قادة جدد والاتفاق على حلول تناسب الجميع، فسوف تنهار الولايات المتحدة، وسوف تدخل في "دوامة هبوطية"، حيث نادرا ما تمكنت القوى العظمى في الماضي من عكس هذا الاتجاه أي من إعادة الصعود.

وفي ظل الوضع السياسي الداخلي المتوتر وحالة الاستقطاب التي تمر بها الولايات المتحدة، والمنافسة الشديدة التي تواجهها من قبل الصين، وكذلك أزمة الإنفاق الحكومي التي باتت تكرر، تجاوز إجمالي الدين الأمريكي للحكومة الفيدرالية 34 تريليون دولار، وهو رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية التي ستواجهها الإدارة الأمريكية في الأعوام المقبلة.

المصدر: وكالات