الدين القومي الأمريكي يتجاوز 34 تريليون دولار

تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية الـ34 تريليون دولار، بحسب ما أوضحت البيانات الموجودة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن إجمالي الدين العام للحكومة الأمريكية ارتفع إلى 34.001 تريليون دولار الجمعة الماضية من 33.911 دولار في اليوم السابق، بحسب "رويترز".

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وأضاف البيان الحكومي أن الدين الذي يتم احتسابه ضمن سقف الدين الفيدرالي ارتفع أيضًا إلى 33.89 تريليون دولار يوم الجمعة من 33.794 تريليون دولار يوم الخميس.

ويأتي هذا قبل حلول التاسع عشر من يناير، والذي يتطلب موافقة الجمهوريين في مجلس النواب على موازنة الإنفاق المقترحة قبل ذلك التاريخ، لتجنب الإغلاق الحكومي.

المصدر: رويترز