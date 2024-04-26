أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية أن غالبية الإسرائيليين تطالب بمزيد من الاستقالات العسكرية

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وبين الاستطلاع أن 63% من الإسرائيليين يعتقدون أنه بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ينبغي على قيادات عليا أخرى في الجيش والمؤسسة الأمنية تحمل المسؤولية والاستقالة، في حين أن 18% من الإسرائيليين فقط لا يرون ضرورة لذلك، بينما لم يقرر 19% موقفهم بعد.

وحسب الاستطلاع، فإن الفجوة في التوافق على رئاسة الوزراء بين غانتس ونتنياهو قد اتسعت مجددا، حيث أظهر الاستطلاع أن 45% يدعمون غانتس مقابل 36% يدعمون نتنياهو، بزيادة من فجوة 5% في استطلاع سابق إلى 9%.

وأفاد الاستطلاع بأن حزب "معسكر الدولة" بقيادة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس يواصل اتجاهه التنازلي في الشعبية، حيث من المتوقع أن يحصل على 29 مقعدا فقط مقابل 31 في الاستطلاع السابق، فيما يحافظ حزب "الليكود" بزعامة رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو على قوته بـ21 مقعدا.

أما حزب "جدعون ساعر" فيتجاوز العتبة الانتخابية بأربعة مقاعد، بينما يتراجع حزب "إسرائيل بيتنا" من 12 إلى 11 مقعدا، في حين أن حزب "العمل" و"التجمع" لا يزالان دون نسبة الحسم.

كما تطرق الاستطلاع إلى التوقعات حول الأوضاع في لبنان، حيث يعتقد 39% من الإسرائيليين أن من المتوقع اتخاذ إجراءات مهمة قريبا تسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم، مقابل 36% يعتقدون العكس، و25% لا يعرفون.

المصدر: "I24"