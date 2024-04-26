لابيد مطالبا نتنياهو بالاستقالة: الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه ما يكفي من الجنود

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة من أجل "الحفاظ على أمن إسرائيل،"، لافتا إلى أن "الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه ما يكفي من الجنود".

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جاء ذلك في تعليق لابيد على ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية حول أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بشأن الالتماسات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" حتى 20 مايو المقبل.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب لابيد: "إلى متى ستستمر هذه الحكومة الفاسدة في تشويه سمعة دولة إسرائيل بالأعذار؟ الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه ما يكفي من الجنود، ويجب تجنيد الجميع، فلا ينشروا الشعارات القائلة معاً سننتصر إذا لم نجند معا"

وأضاف: "ومن أجل أمن إسرائيل يجب على نتنياهو أن يستقيل وعلى هذه الحكومة أن تخرج من حياتنا".

עד מתי הממשלה המופקרת הזו תמשיך למרוח בתירוצים את מדינת ישראל? לצה"ל אין מספיק חיילים, וכולם צריכים להתגייס. שלא יפזרו סיסמאות של יחד ננצח אם לא ביחד נתגייס.



למען בטחון ישראל נתניהו צריך להתפטר והממשלה הזו צריכה לצאת מחיינו. https://t.co/7IuALpBDzd — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 25, 2024

وكان لابيد قد وصف استقالة رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء أهارون هاليفا من منصبه بأنه "أمر مشرف ومبرر".

في حين قال الإعلام العبري إن استقالة هاليفا قد يكون لها "تأثير الدومينو" وقد تأتي بسلسلة أخرى من الاستقالات.

المصدر: RT