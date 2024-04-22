لابيد عن استقالة رئيس المخابرات: كان على نتنياهو القيام بالمثل

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، استقالة رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء أهارون حليفه من منصبه بأنه "أمر مشرف ومبرر".

وكتب لابيد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس: "إلى جانب السلطة تأتي المسؤولية الثقيلة. استقالة رئيس "أمان" أمر مبرر ومشرف. وكان من المناسب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يفعل الشيء نفسه".

״לצד הסמכות מונחת אחריות כבדה״. פרישת ראש אמ״ן מוצדקת ומכובדת. ראוי היה שראש הממשלה נתניהו יעשה כמוהו. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 22, 2024

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن حليفه قرر الاستقالة من منصبه بسبب فشله في منع هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر، مبينة أن الاستقالة لن تكون سارية المفعول بشكل فوري، لكنها متوقعة في غضون أسابيع قليلة.

المصدر: RT