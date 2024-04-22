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لابيد عن استقالة رئيس المخابرات: كان على نتنياهو القيام بالمثل

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لابيد عن استقالة رئيس المخابرات: كان على نتنياهو القيام بالمثل
Gettyimages.ru
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
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وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، استقالة رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء أهارون حليفه من منصبه بأنه "أمر مشرف ومبرر".

 وكتب لابيد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس: "إلى جانب السلطة تأتي المسؤولية الثقيلة. استقالة رئيس "أمان" أمر مبرر ومشرف. وكان من المناسب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يفعل الشيء نفسه".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن حليفه قرر الاستقالة من منصبه بسبب فشله في منع هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر، مبينة أن الاستقالة لن تكون سارية المفعول بشكل فوري، لكنها متوقعة في غضون أسابيع قليلة.

المصدر: RT

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