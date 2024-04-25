نجمة داوود الحمراء تجدد نداءها للتبرع بالدم

حذرت نجمة داوود الحمراء (MDA) من أنها تواجه نقصا كبيرا في جميع فصائل الدم في أنحاء إسرائيل لتلبية الطلب على الدم لعلاج الجرحى والمرضى في المستشفيات.

وجددت نجمة داوود الحمراء الدعوة التي أطلقتها الشهر الماضي للتبرع بالدم، مشيرة إلى أن "هناك حاجة إلى الدم هذا العام أكثر من أي وقت مضى. يمكن استخدام التبرع بوحدة دم واحدة في عمليات نقل الدم لإنقاذ حياة ثلاثة أشخاص".

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنه "تاريخيا عدد أقل من المواطنين يتبرعون بالدم خلال عطلة عيد الفصح".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"