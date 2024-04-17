المجرمون المفرج عنهم قادرون على الترقي لرتب عسكرية عند التحاقهم بالجيش الأوكراني

أعلنت رئيسة حزب "خادم الشعب" الموالي للرئيس، إيلينا شولياك أن الأوكرانيين المدانين بجرائم، يمكنهم شغل رتب رقيب وضابط إذا تجندوا في صفوف القوات المسلحة.

في وقت سابق، تبنى البرلمان الأوكراني في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بتجنيد المحكومين في صفوف الجيش الأوكراني.

ونقل الموقع الإلكتروني الخاص بالبرلمان الأوكراني عن شولياك قولها: بناء على مستوى تأهيلهم العسكري، سيكون المدانون قادرين على الخدمة ليس فقط كجنود، وإنما كرقباء وضباط أيضا.

وقالت إن النواب الآن مطالبون باتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية، وقد لا تروق للمواطنين الأوكرانيين بنسبة 100٪.

بموجب مشروع القانون، سيخضع جميع المدانين للتعبئة، باستثناء أولئك الذين أدينوا في جرائم ضد ثوابت الأمن الوطني، والقتلة، والمغتصبين، وممارسي غواية الأطفال، ومرتكبي حوادث مميتة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

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وتنص الوثيقة أيضا على ضرورة موافقة المدانين على الانخراط في التعبئة واجتياز فحص طبي. في المقابل، سيتعين أن يوافق قادة الوحدات على التحاق هؤلاء المجندين بوحداتهم العسكرية.

وكانت وزارة العدل الأوكرانية قد ناقشت منذ فترة طويلة مسألة تعبئة السجناء.

وبحسب الوزيرة هناك آلاف السجناء المستعدين للالتحاق بصفوف الجيش الأوكراني مقابل نيلهم الحرية، وبشكل عام يمكن تجنيد ما لا يقل عن 50 ألف شخص من ذوي السوابق الجنائية.

المصدر: تاس