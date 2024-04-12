التعبئة بأوكرانيا لتغطية خسائر الجيش.. مفرمة لحم مستمرة

في سعي النظام الأوكراني لسد النقص الهائل في القوى البشرية جراء الخسائر على جبهات القتال، وتراجع حجم الدعم العسكري الغربي، صدق برلمان كييف على قانون إعادة تنظيم التعبئة العسكرية

وفق شروط جديدة ابتداء من منتصف شهر ماي المقبل، وفي تجاوز للمساطر المعمول بها تعرض القانون بعد انتهاء النقاشات وقبيل التصويت لسحب بعض البنود المرتبطة بمنح الجنود المرابطين على الخطوط الأمامية فرصة الاستراحة، فيما تنص بعض البنود المثيرة للجدل على قدرة السلطات العسكرية على استدعاء المدانين بأحكام موقوفة التنفيذ وسحب مركبات المدنيين لأغراض عسكرية وإلزام المصابين بإعاقات جسدية بإعادة إجراء الفحص الطبي لتأكيد وضعهم الصحي.

وفي مؤشر على التحولات الطارئة على التركيبة البشرية للجيش الأوكراني كشفت صحيفة تايمز نقلا عن أحد مساعدي الرئيس الأوكراني أن متوسط أعمار المجندين الجدد بلغ ثلاثة وأربعين عاما فيما تستمر مساعي تشجيع المزيد من النساء على الانضمام لصفوف القوات المسلحة.

فما هي حسابات النظام الأوكراني وراء قانون التعبية الجديد؟

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