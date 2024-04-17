الصين: التحقيق الأمريكي في مجال بناء السفن "مليء بالاتهامات الباطلة"

أكدت بكين أنها تعارض بشدة التحقيق الأمريكي بشأن نشاطاتها التجارية في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجستية مشيرة إلى أنه "مليء بالاتهامات الباطلة".

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء: "التحقيق الأمريكي مليء بالاتهامات الباطلة ويسيء تفسير النشاطات التجارية والاستثمارية العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي ومصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلاتها (الولايات المتحدة) الصناعية".

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وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تقدم مئات مليارات الدولارات على شكل دعم تمييزي لصناعاتها، لكنها تتهم الصين بتبني ما يطلق عليه اسم (الممارسات غير السوقية)".

وتابعت: "في الواقع، تطور الصناعات الصينية هو نتيجة الابتكار التكنولوجي للشركات والمشاركة النشطة في المنافسة في السوق".

وأشارت الوزارة إلى أن "الصين ستعير اهتماما كبيرا لتقدم التحقيق وستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها".

وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في وقت سابق أنه سيبدأ تحقيقا ردا على التماس تقدمت به في الآونة الأخيرة خمسة اتحادات أمريكية.

ويعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الرسوم الجمركية ثلاثة أضعاف على الصلب والألمنيوم الصينيين المنصوص عليها في المادة 301 من قانون التجارة، مشيرا إلى "المنافسة غير النزيهة".

المصدر: أ ف ب