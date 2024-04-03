إسرائيل تحمّل "حزب الله" المسؤولية عن إصابة عناصر "اليونيفيل" مؤخرا

حمّل الجيش الإسرائيلي "حزب الله" المسؤولية عن إصابة ثلاثة عناصر في "اليونيفيل" ومترجمهم في بلدة رميش في جنوب لبنان قبل أيام، مشيرا إلى أنهم أصيبوا جراء انفجار عبوة زرعها الحزب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "حسب المعلومات المتوفرة لدى جيش الدفاع، الانفجار الذي وقع السبت الماضي (30/3) في رميش والذي أسفر عن إصابة عدد من عناصر قوات اليونيفيل الدولية ناجم عن تعرض دورية اليونيفيل لتفجير عبوة ناسفة كان قد زرعها حزب الله في هذه المنطقة سابقا".

#عاجل حسب المعلومات المتوفرة لدى جيش الدفاع فالانفجار الذي وقع السبت الماضي (30/3) في #رميش والذي أسفر عن إصابة عدد من عناصر قوات اليونيفيل الدولية ناجم عن تعرض دورية #اليونيفيل لتفجير عبوة ناسفة كان قد زرعها #حزب_الله في هذه المنطقة سابقًا pic.twitter.com/lnK4br5isc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 3, 2024

وكانت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان أعلنت يوم السبت الماضي عن إصابة ثلاثة مراقبين ومترجم تابعين للأمم المتحدة، إثر انفجار قذيفة قربهم فيما كانوا يقومون بدورية سيرا على الأقدام في جنوب لبنان.

وقال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي على منصة "إكس" إن "ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني أصيبوا بجروح صباح هذا اليوم أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق، وذلك عندما وقع انفجار بالقرب من موقعهم، وتم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي".

من جهته، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "استهداف قوات الأمم المتحدة"، معربا عن تضامنه "مع القوات الدولية بعد الاستهداف الذي أصاب آلية لليونيفيل ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى".

وكان مصدران أمنيان قد كشفا لوكالة "رويترز" أن غارة إسرائيلية أصابت سيارة تقل مراقبين تابعين للأمم المتحدة خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان اليوم.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات مسيرة إسرائيلية أغارت على آلية عسكرية تابعة لـ"اليونيفيل" قرب بلدة رميش.

من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية، وقال: "خلافا للتقارير، لم يقصف جيش الدفاع الإسرائيلي مركبة تابعة (لليونيفيل) في منطقة رميش هذا الصباح (السبت)".

المصدر: RT