خبير مصري يعلق على المستجدات في سد "النهضة"

قال الخبير المصري في قضايا المياه عباس شراقي، إن الممر الأوسط لسد "النهضة" الإثيوبي ارتفع إلى منسوب 630 مترا فوق سطح البحر، مشيرا إلى أن نسبة الأعمال بلغت حوالي 97%.

وأضاف الخبير المصري تعليقا على مستجدات سد "النهضة" إن العمل في تعلية الممر الأوسط بعد تجفيفه بدأ في 18 ديسمبر الماضي حتى وصل إلى منسوب 630 مترا فوق سطح البحر، وبقيت 10 أمتار، وتصل نسبة الأعمال الإنشائية إلى حوالى 97%.

RT

وأشار إلى هناك تأخرا كبيرا بيّناً في تركيب التوربينات العلوية التي لم ينته أي منها حتى اليوم، موضحا أن ما تم إنجازه يمثل 60% من الكهرباء، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عامين.

وفى حالة التوقف عند المنسوب الحالي سوف يكون التخزين الخامس 7 مليار متر مكعب بإجمالى 48 مليار متر مكعب، وفي حالة الاستمرار فى التعلية وهذا هو الأقرب لاستغلال إثيوبيا توقف المفاوضات لتنتهى تماما من الأعمال الخرسانية ويكون التخزين الخامس والأخير، وتحقق ما تريد من غلق باب مناقشة مراحل الملء الأول فى حالة عودة المفاوضات.

وأشار إلى ما صرح به رئيس الوزراء الإثيوبى في 6 فبراير الماضى بأن "ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن"، وفي هذه الحالة سوف يكون التخزين الخامس الذى يبدأ فى يوليو حتى منتصف سبتمبر القادم حوالى 23 مليار متر مكعب باجمالى 64 مليار متر مكعب.

وقال الخبير المصري إن استمرار تشغيل التوربينين المنخفضين رقمي 9 و 10، سيؤدي إلى تصريف يومي بحوالي 10 - 20 مليون متر مكعب في اليوم، وسوف يزداد الإيراد عند سد "النهضة" إلى حوالى 60 مليون متر مكعب في اليوم خلال شهر أبريل، ومع استقرار مخزون سد "النهضة" حاليا عند 35 مليار متر مكعب.

المصدر: RT