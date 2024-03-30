غارات إسرائيلية تستهدف قطاع غزة (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو للغارات التي نفذها في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم السبت: "تم القضاء على الإرهابيين الذين تم التعرف عليهم وهم ينقلون أسلحة في وسط قطاع غزة، وتلا ذلك انفجارات ثانوية وقصفت مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي المجمع العسكري الذي خرجت منه الخلية الإرهابية".

وأضاف: "يواصل الجيش الإسرائيلي والشاباك القيام بعمليات عملياتية دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء، مع منع إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية والمعدات الطبية".

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي "يواصل قصف العشرات من الأهداف في قطاع غزة. فيما تواصل قوات الجيش أيضا عملياتها في منطقة الأمل والقرارة في خان يونس".

المصدر: RT