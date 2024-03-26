وسائل إعلام أمريكية: مجهول يلقي "الروث" على منزل مستشار بايدن وخبراء المتفجرات يهرعون للمكان

ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن رجلا مجهولا ألقى روثا على منزل تعود ملكيته لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، مما دفع وحدة التخلص من المتفجرات إلى التدخل.

وأشارت القناة نقلا عن مسؤول في إنفاذ القانون لم تذكر اسمه، بأن الحادثة وقعت يوم الاثنين، وبحسب تقارير إعلامية، فإن المهاجم الذي لم يتم التعرف على هويته بعد، ألقى الروث باتجاه منزل ساليفان أثناء مروره بسيارته الشخصية، وجذبت أفعاله على الفور انتباه الخدمة السرية، وكذلك فرقة القنابل التابعة للشرطة، التي وصلت على الفور إلى مكان الحادث.

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وصرح المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني غوليلمي، للقناة في وقت لاحق: بأنه "استجابت وحدة التخلص من المتفجرات التابعة لإدارة شرطة العاصمة للوضع ولم تجد أي تهديد". وبحسب القناة تقوم الشرطة حاليا بالبحث عن الرجل.

المصدر: "نوفوستي"