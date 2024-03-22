حكومة أوكرانيا: في الشهرين الماضيين تلقينا فقط 10% من المال الضروري للصمود

قالت أولغا ستيفانيشينا نائبة رئيس وزراء أوكرانيا لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، إن بلادها تلقت خلال الشهرين الماضيين 10% من المال المقرر الضروري للصمود.

وأشارت المسؤولة الأوكرانية، إلى أن الوضع بات فعلا سيئا للغاية بسبب ذلك.

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وأضافت ستيفانيشينا في كلمتها أمام منتدى كييف الأمني: "أريد أن أشير إلى أن الوضع بات سيئا للغاية فعلا. خلال الشهرين الماضيين لم نحصل إلا على 10% من الموارد المالية المخططة والضرورية لبقاء الدولة. كذلك لم نحصل على المساعدة العسكرية التي تم التخطيط لها منذ ما يقرب من عام ضمن صيغة رامشتاين من قبل أكثر من 50 دولة. الوضع سيء للغاية بالفعل".

وشددت ستيفانيشينا على أن التوقعات في هذا المجال، تفتقر إلى أي تفاؤل.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت في وقت سابق طلبا إلى الكونغرس، للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وذلك لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا.

بشكل إجمالي ترغب إدارة الرئيس جو بايدن، بالحصول على حوالي 106 مليارات دولار لهذه الأغراض. وفي 13 فبراير، أقر مجلس الشيوخ، بدعم من بعض الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون الذي ينص على تخصيص 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أعلن أن المجلس "لن يرضخ للضغوط" في ما يخص التشريع حول تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ.

المصدر: تاس