"لانتسيت" تنقض على زورق أوكراني في نهر دنيبر بخيرسون (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لمجموعة القوات الروسية "دنيبر" على محور خيرسون، انقضاض ذخيرة "لانتسيت" المسيرة على زورق دورية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نهر دنيبر.

يذكر أنه في 13 مارس الجاري، قال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، إن القوات الروسية نفذت الليلة الماضية عملية إنزال على ضفة نهر دنيبر اليمنى قرب أساسات جسر أنطونوفسكي.

وأشار حاكم المنطقة إلى أن العسكريين الروس، تمكنوا خلال ذلك من تدمير عدة مواقع للعدو، ومن ثم الانسحاب بنجاح.

ونوه حاكم مقاطعة خيرسون، بأن إجمالي خسائر العدو بلغ حوالي 30 مسلحا. وأشار سالدو إلى أن المقاتلين الروس تمكنوا من الانسحاب إلى الضفة اليسرى دون خسائر بشرية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن وحدات حرس الحدود رصدت ودمرت مجموعة تخريب واستطلاع تابعة لقوات كييف، في الجزء الشمالي من قرية لوكاشوفكا بمقاطعة سومي الأوكرانية.

المصدر: RT