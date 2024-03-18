مسيّرة روسية ترصد وتدمر فرقة تخريب واستطلاع أوكرانية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن وحدات حرس الحدود رصدت ودمرت مجموعة تخريب واستطلاع تابعة لقوات كييف، في الجزء الشمالي من قرية لوكاشوفكا بمقاطعة سومي الأوكرانية.

وقالت الوزارة: "على أراضي العدو، اكتشفت مجموعة من حراس حدود الدولة في الجزء الشمالي من قرية لوكاشوفكا حركة مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت على وشك الصعود إلى مركبة مشاة قتالية والتقدم نحو القوات الروسية لتنفيذ استفزاز".

وتابعت الدفاع الروسية: "قام مشغل طائرة مسيرة روسية من طراز FPV باستهداف المجموعة التخريبية الأوكرانية أثناء صعود الأفراد على متن المركبات المدرعة، ما أسفر عن خسائر في قوات العدو تصل إلى ثمانية قتلى وجرحى".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن سائق مركبة المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هرب من نقطة تحميل الأفراد، تاركا الجرحى بعد الضربة التي شنتها الطائرة الروسية المسيرة من طراز FPV.

المصدر: RT