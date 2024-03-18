الدفاع الروسية تعلن تحييد 1070 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 143 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد قوات كييف 1070عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط عشرات الصواريخ و143 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية.

على محور بيلغورود صدت قواتنا جميع محاولات تسلل المجموعات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة كوزينكا بمقاطعة، وتم تكبيد العدو 150 مسلحا بين قتيل وجريح وتدمير أسلحتهم.

على محور دونيتسك عززت قواتنا تحصيناتها وسيطرت على مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 380 عسكريا ومعدات وآليات عسكرية، منها ناقلة جند أمريكية M113.

على محور أفدييفكا عززت قواتنا مواقعها وصدت 7 هجمات معادية وقضت على 295 عسكريا ودمرت أسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وتم صد هجوم معاد والقضاء على 130 عسكريا وتدمير أسلحة وآليات للعدو.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 55 عسكريا ومدافع وأسلحة.

دمرت قواتنا موقعا اجتمع فيه قادة في الأركان والاستخبارات والقوات الأوكرانية

أسقطت قواتنا مروحية Mi-8

أسقطت قواتنا 22 صاروخ Vampire وGrad، و3صواريخ "أوروغان" وصاروخ HIMARS.

إسقاط 143 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية