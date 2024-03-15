الخارجية الروسية: الصراعات التي أثارها الغرب أدت إلى اندماج تجارة المخدرات والإرهاب

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بأن الصراعات التي أثارتها الدول الغربية في مناطق مختلفة من العالم، أدت إلى دمج تهريب المخدرات والإرهاب.

وقال فيرشينين خلال جلسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات: إن "الصراعات التي أثارتها الدول الغربية في مناطق مختلفة من العالم خلقت أرضا خصبة لدمج تهريب المخدرات مع العنف وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الإرهاب.

بالإضافة لذلك، وفقا له، تشعر روسيا بالقلق إزاء تراجع التعاون الدولي في مكافحة تهديد المخدرات بسبب ترويج الدول الغربية لأفكار "ليبرالية المخدرات" والوقف الفعلي لاتصالات أجهزة الشرطة مع الدول التي لا تسير معها في هذا النهج.

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وأضاف فيرشينين: "إن العالم الإجرامي يستفيد استفادة كاملة من الإجراءات المجزأة للدول، ويستغلها في زيادة تهريب المخدرات، بما في ذلك المواد الجديدة الخطيرة الاصطناعية ذات التأثير النفساني".

المصدر: تاس