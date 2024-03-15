مطربة أوكرانية تطلب الجنسية الروسية وتخفي معلومات عن عائلتها

ذكرت صحيفة Readovka الإلكترونية أن المطربة الأوكرانية آني لوراك طلبت الجنسية الروسية ولم تشر في بياناتها إلى شقيقها الداعم لنظام كييف، ما قد يحرمها أي فرصة للحصول على جنسية روسيا.

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ونقلت الصحيفة عن شخص مقرب من المطربة أنها حددت في نهاية المطاف موقفها من أزمة أوكرانيا، وتقدمت الشهر الماضي بطلب الحصول على الجنسية الروسية.

من جهتها أشارت قناة "جابا وغاديوكا" على "تلغرام" إلى أن فرص حصولها على الجواز الروسي في المستقبل شبه معدومة حيث دونت في الوثائق المطلوبة منها معلومات كاذبة عن شقيقها الذي يعمل في صناعة الدفاع الأوكرانية.

وأصبح غموض موقف هذه المطربة من النزاع الأوكراني فضيحة مستمرة تلاحقها منذ فبراير 2022، حيث لم يكن أحد يعرفها في أوكرانيا وغيرها قبل أن تصعد إلى حلبات الفن والغناء في روسيا.

فمرة طلبت من متابعيها على "إنستغرام" تحويل التبرعات لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا، ومرة ظهر اسمها على قذائف أوكرانية استخدمتها قوات كييف في إشارة إلى تمويلها شراء هذه القذائف، فيما كانت ترقص وتغني في حفل بموسكو وتجني المال في روسيا.

المصدر: Readovka