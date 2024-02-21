تم قبول ربيب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي في عضوية جالية القوزاق الروسية بأستراليا.

تم الإعلان في أستراليا عن قبول ربيب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، إيفان، في عضوية القوزاق الروس، وتم الترحيب بذلك بحفاوة من قبل ممثلي جالية القوزاق الروس المحليين.

وحضر إيفان سيرسكي إلى الاجتماع الذي أقرت فيه عضويته في القوزاق الروس مرتديا قميصا يحمل علامة "Z" التي ترمز إلى العملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا.

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وذكرت قناة "Australian Cossack" على "تليغرام" أنه حصل على قبعة القوزاق.

ومن جهته عبّر إيفان عن موقفه المؤيد لروسيا بقوله: "المجد لروسيا".

وكما أوضح زعيم القوزاق الأسترالي سيميون بويكوف، فإن إيفان وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلب فيها منح الجنسية الروسية.

يذكر أن إيفان سيرسكي وشقيقه أنطون، وهو الابن الربيب الآخر للقائد الأعلى في القوات المسلحة الأوكرانية، أعلنا عن تأييدهما للعملية العسكرية الخاصة، ووهما يتنقلان بشكل دائم في أنحاء سيدني بسيارات تحمل رموزا روسية. وإنهما قطعا، مثل غيرهما من أفراد عائلة ألكسندر سيرسكي، العلاقة مع زوج والدتهما، ووصفوه بـ"الخائن" و"الوغد".

المصدر: روسيسكايا غازيتا